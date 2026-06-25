「不倫をするなと大声で言いたい」主婦の最新不倫事情に絶句
不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【最新】妻不倫の不倫場所とは？＃浮気＃不倫＃夫婦問題」と題した動画を公開した。動画では、主婦たちの最新の不倫事情に触れ、「令和の汚れた聖域」と呼ぶ驚きの不倫場所について呆れを交えて語っている。
河村氏は冒頭、専業主婦に限らず、子供がいない時間などを利用して密かに不倫をしている主婦たちに向け、「不倫をするなと私は大声で言いたい」と強く訴えた。その上で、主婦たちが利用している不倫場所を紹介するとして、具体的な手口に言及した。
まず1つ目として挙げたのが、「レンタルスペース・民泊」だ。河村氏によると、昨今のレンタルスペースにはベッドが完備されており、普通の家のような作りになっているという。ラブホテルのように人目を気にする必要がなく、誰にも会わずにチェックインできる手軽さが特徴だと解説した。
さらに、こうした場所を選ぶ心理として、「誰かの部屋に遊びに来たみたいな感覚」で、不倫相手と「疑似夫婦体験」を楽しんでいると指摘。「40代、50代の主婦が大人の秘密基地的な感覚で利用して、ドン引きするような行為をやっている」と、生々しい実態を暴露した。
続いて2つ目の場所として「一番身近で気が付きにくい」場所を取り上げ、「カー……合体」と言葉を濁しつつ、車を利用した不倫を匂わせる形で視聴者の関心を惹きつけた。人目を避けた巧妙な手口や、日常と隣り合わせの空間が不倫の温床になっている現状に、河村氏は強い警鐘を鳴らしている。
河村氏は冒頭、専業主婦に限らず、子供がいない時間などを利用して密かに不倫をしている主婦たちに向け、「不倫をするなと私は大声で言いたい」と強く訴えた。その上で、主婦たちが利用している不倫場所を紹介するとして、具体的な手口に言及した。
まず1つ目として挙げたのが、「レンタルスペース・民泊」だ。河村氏によると、昨今のレンタルスペースにはベッドが完備されており、普通の家のような作りになっているという。ラブホテルのように人目を気にする必要がなく、誰にも会わずにチェックインできる手軽さが特徴だと解説した。
さらに、こうした場所を選ぶ心理として、「誰かの部屋に遊びに来たみたいな感覚」で、不倫相手と「疑似夫婦体験」を楽しんでいると指摘。「40代、50代の主婦が大人の秘密基地的な感覚で利用して、ドン引きするような行為をやっている」と、生々しい実態を暴露した。
続いて2つ目の場所として「一番身近で気が付きにくい」場所を取り上げ、「カー……合体」と言葉を濁しつつ、車を利用した不倫を匂わせる形で視聴者の関心を惹きつけた。人目を避けた巧妙な手口や、日常と隣り合わせの空間が不倫の温床になっている現状に、河村氏は強い警鐘を鳴らしている。
YouTubeの動画内容
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