「あなた自身も何も行動しないんであったらあなたの未来は何も変わらない」不倫問題で今すぐ手放すべき他責思考

「いい夫になればなるほど妻は離れていく」妻に不倫された夫がやりがちな逆効果の行動

チャンネル情報

不倫に直面し、先が見えず苦しんでいる方へ向けたチャンネルです。裏切られたショックや不安、怒りで揺れる心をどう整理すればいいのか、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。夫や妻の行動に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら関係を見つめ直すための考え方や会話のヒントを知りたい方におすすめです。