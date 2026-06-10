◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほPayPay）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が9日、阪神戦で通算100本塁打を達成した。初回の右越え18号2ランでプロ野球314人目の記録を達成すると、3回にも2打席連発の右越え19号2ランを放った。選手会長が火をつけた打線は球団史上初の5イニング連続本塁打。7年ぶりの1試合6本塁打以上と大爆発した。チームは連勝を3に伸ばし、貯金は今季最多10。交流戦11勝2敗とし、