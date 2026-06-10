2026年６月８日（日本時間９日）、事前キャンプ地のモンテレイからナッシュビル入りした日本代表に“メンター”の南野拓実が合流した。南野は25年12月21日のオセール戦で負傷。森保ジャパンを根底から支えてきたアタッカーが左膝前十字靱帯断裂という大怪我を負い、ワールドカップのメンバー入りを逃した。それでもチームを支えたい思いから帯同を決断。“メンター”としてワールドカップを戦うことになった。この日、森保一