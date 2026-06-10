「泣けた、ただただ泣けた」南野拓実の“メンター帯同”に感動と称賛の声が殺到「献身的なエゴイスト」「長友さんイズムを感じる」【日本代表】
2026年６月８日（日本時間９日）、事前キャンプ地のモンテレイからナッシュビル入りした日本代表に“メンター”の南野拓実が合流した。
南野は25年12月21日のオセール戦で負傷。森保ジャパンを根底から支えてきたアタッカーが左膝前十字靱帯断裂という大怪我を負い、ワールドカップのメンバー入りを逃した。
それでもチームを支えたい思いから帯同を決断。“メンター”としてワールドカップを戦うことになった。この日、森保一監督と会話し、早速ジョギングに参加するなど元気な姿を見せると、その様子を収めた動画にファン・サポーターから称賛と感動の声が殺到した。
「タキカッコよすぎるよ…。絶対悔しいのに。自分ならこんな役割できないわ」
「南野ホントにありがとう。よく来てくれた」
「南野めちゃくちゃ悔しいだろうにこの役割引き受けてくれるのかっこよすぎるよ」
「本人の気持ちを想像すると泣いちゃうわ。悔しいだろうに」
「タキいるといっきに代表の華やかさが増すね、ほんと来てくれてありがとう」
「南野程献身的なエゴイストはいないと思う」
「タキ内面もかっこよすぎる。一生応援する」
「この立場を受け入れチームの為に戦ってくれるタキに感謝を」
「皆とランニングしたりしてる姿見てると嬉しくなるわ」
「こうして笑顔でいてくれる姿は日本代表でなく僕たちも勇気づけられるね」
「マジでしっくりくる。存在感が違う」
「泣くほど嬉しい」
「泣けた、ただただ泣けた」
「熱すぎる漢だ。感動した」
「あなたの真の強さと豪胆さに感銘する」
「タキィ（南野拓実）のこういうとこ好きっすよ。長友さんイズムを感じる」
他の選手たちも南野の合流を歓迎。冨安健洋が「いるだけでみんなが笑顔になる」と話せば、鎌田大地も「頼れる人」とコメントしている。
ワールドカップの舞台に立てなくても、南野は日本代表のために戦おうとしている。その姿勢が、多くのファン・サポーターの胸を打った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野合流！感動のリフティング姿も！
南野は25年12月21日のオセール戦で負傷。森保ジャパンを根底から支えてきたアタッカーが左膝前十字靱帯断裂という大怪我を負い、ワールドカップのメンバー入りを逃した。
それでもチームを支えたい思いから帯同を決断。“メンター”としてワールドカップを戦うことになった。この日、森保一監督と会話し、早速ジョギングに参加するなど元気な姿を見せると、その様子を収めた動画にファン・サポーターから称賛と感動の声が殺到した。
「タキカッコよすぎるよ…。絶対悔しいのに。自分ならこんな役割できないわ」
「南野ホントにありがとう。よく来てくれた」
「南野めちゃくちゃ悔しいだろうにこの役割引き受けてくれるのかっこよすぎるよ」
「本人の気持ちを想像すると泣いちゃうわ。悔しいだろうに」
「タキいるといっきに代表の華やかさが増すね、ほんと来てくれてありがとう」
「南野程献身的なエゴイストはいないと思う」
「タキ内面もかっこよすぎる。一生応援する」
「この立場を受け入れチームの為に戦ってくれるタキに感謝を」
「皆とランニングしたりしてる姿見てると嬉しくなるわ」
「こうして笑顔でいてくれる姿は日本代表でなく僕たちも勇気づけられるね」
「マジでしっくりくる。存在感が違う」
「泣くほど嬉しい」
「泣けた、ただただ泣けた」
「熱すぎる漢だ。感動した」
「あなたの真の強さと豪胆さに感銘する」
「タキィ（南野拓実）のこういうとこ好きっすよ。長友さんイズムを感じる」
他の選手たちも南野の合流を歓迎。冨安健洋が「いるだけでみんなが笑顔になる」と話せば、鎌田大地も「頼れる人」とコメントしている。
ワールドカップの舞台に立てなくても、南野は日本代表のために戦おうとしている。その姿勢が、多くのファン・サポーターの胸を打った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野合流！感動のリフティング姿も！