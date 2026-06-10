「泣けた、ただただ泣けた」南野拓実の“メンター帯同”に感動と称賛の声が殺到「献身的なエゴイスト」「長友さんイズムを感じる」【日本代表】

「泣けた、ただただ泣けた」南野拓実の“メンター帯同”に感動と称賛の声が殺到「献身的なエゴイスト」「長友さんイズムを感じる」【日本代表】