サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、抜け止めラッチ内蔵で不意なケーブル抜けを抑制し、4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012」の0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍを発売した。■「抜けにくい」が、設置の安心感を変えるHDMIケーブルは、少し触れただけで抜けたり、接触が不安定になったりすることがある。本製品はコネクタ部に抜け止めラッチを内蔵し、一般