抜け止めラッチで不意な抜けを抑制！4K30Hz対応のHDMIケーブルの0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、抜け止めラッチ内蔵で不意なケーブル抜けを抑制し、4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012」の0.5ｍ、1ｍ、2ｍ、3ｍを発売した。
■「抜けにくい」が、設置の安心感を変える
HDMIケーブルは、少し触れただけで抜けたり、接触が不安定になったりすることがある。本製品はコネクタ部に抜け止めラッチを内蔵し、一般的なHDMIケーブルと比べて不意に抜けにくい構造だ。テレビ裏や会議室のプロジェクター、ゲーム機まわりなど、抜き差しや振動が気になる場所でも安心して使える。安定した接続環境を整えたい方におすすめだ。
■4K/30Hz対応で、映像をしっかり楽しめる
4K/30Hz（3,840×2,160）の高解像度映像に対応しているため、対応機器同士を接続すれば、細部まで美しい映像を楽しめる。ブルーレイディスクレコーダーやパソコン、ゲーム機などと、テレビや液晶ディスプレイ、プロジェクターをつなぐ際に活躍する。フルHDはもちろん、3DフルHD映像にも対応し、映像コンテンツをより快適に楽しめる1本だ。
■映像・音声・ネットワークを1本でスマートに
本製品は、映像信号、音声信号、ネットワーク信号を1本のケーブルで伝送できる。HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応機器同士なら、機器間をイーサネット・ネットワークで接続可能だ。また、オーディオリターンチャンネル（ARC）にも対応しており、テレビ側からAVアンプなどへ音声信号を伝送できる。配線をすっきりさせたいAV環境にぴったりだ。
■ノイズに強く、長く安定した接続をサポート
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドを施した独立シールド構造を採用し、外部ノイズの侵入や相互干渉を低減する。さらに、コネクタシェルとピンにはサビに強い金メッキ処理を施し、経年変化による信号劣化の心配を軽減。映像や音声を安定して伝送し、家庭のAV機器接続から会議室、展示スペースまで幅広く活躍する。
■商品詳細
■4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012-1（1ｍ）」
■ITライフハック
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・厚さ約12mmの薄型サイズ！4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ
・日常を気軽に撮る楽しさ！わずか9.4mmのスリムなデジカメ「Leaf Camera」
・IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
・しっかり固定、必要な時はサッと卓上へ！向きを変えられる、PD65W対応クランプタップ
■「抜けにくい」が、設置の安心感を変える
HDMIケーブルは、少し触れただけで抜けたり、接触が不安定になったりすることがある。本製品はコネクタ部に抜け止めラッチを内蔵し、一般的なHDMIケーブルと比べて不意に抜けにくい構造だ。テレビ裏や会議室のプロジェクター、ゲーム機まわりなど、抜き差しや振動が気になる場所でも安心して使える。安定した接続環境を整えたい方におすすめだ。
■4K/30Hz対応で、映像をしっかり楽しめる
4K/30Hz（3,840×2,160）の高解像度映像に対応しているため、対応機器同士を接続すれば、細部まで美しい映像を楽しめる。ブルーレイディスクレコーダーやパソコン、ゲーム機などと、テレビや液晶ディスプレイ、プロジェクターをつなぐ際に活躍する。フルHDはもちろん、3DフルHD映像にも対応し、映像コンテンツをより快適に楽しめる1本だ。
■映像・音声・ネットワークを1本でスマートに
本製品は、映像信号、音声信号、ネットワーク信号を1本のケーブルで伝送できる。HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応機器同士なら、機器間をイーサネット・ネットワークで接続可能だ。また、オーディオリターンチャンネル（ARC）にも対応しており、テレビ側からAVアンプなどへ音声信号を伝送できる。配線をすっきりさせたいAV環境にぴったりだ。
■ノイズに強く、長く安定した接続をサポート
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドを施した独立シールド構造を採用し、外部ノイズの侵入や相互干渉を低減する。さらに、コネクタシェルとピンにはサビに強い金メッキ処理を施し、経年変化による信号劣化の心配を軽減。映像や音声を安定して伝送し、家庭のAV機器接続から会議室、展示スペースまで幅広く活躍する。
■商品詳細
■4K/30Hz映像・音声・ネットワークを1本で安定伝送できるHDMIケーブル「500-HDMI012-1（1ｍ）」
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・しっかり固定、必要な時はサッと卓上へ！向きを変えられる、PD65W対応クランプタップ