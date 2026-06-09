イランが、停戦合意後初めてイスラエルにミサイル攻撃を行い、その後、イスラエルが反撃する事態となりました。緊迫のテヘランにJNNのカメラが入りました。【写真で見る】緊迫したテヘランの中心街を訪れてみると…「最後の一撃を加えろ」停戦崩壊の危機…イランがイスラエルを攻撃こちらはイランが7日、イスラエルに向けてミサイル攻撃を行ったとされる映像。イランによるイスラエル攻撃は、4月のアメリカとの停戦合意後、初めて