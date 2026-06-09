部品共有拡大も、差別化を図るステランティス傘下の14ブランドから今後登場するモデルは、プラットフォームや技術の共通化が進む中でも、より個性を明確にしたものになるという。同社の欧州責任者が語った。【画像】ステランティス主力ブランド、プジョーの人気SUV【プジョーe-3008を詳しく見る】全26枚同社は最近、110車種の新モデルを含む520億ポンド（約11兆円）規模の変革計画を発表した。大幅な経費削減、新たな共通プラッ