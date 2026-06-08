静岡大学は2026年6月5日、同大学が開発した超小型衛星「STARS-X」の愛称が「しらいと」に決定したと発表しました。2026年5月11日から18日にかけて実施された愛称公募には全国から485件の応募が寄せられ、工学部内に設置された選考委員会による審査を経て決定されました。「しらいと」という愛称は、静岡県を代表する景観である白糸の滝を想起させるとともに、「糸」がSTARS-Xのミッションで使われる「テザー」（宇宙空間で展開する