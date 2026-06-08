静岡大学は2026年6月5日、同大学が開発した超小型衛星「STARS-X」の愛称が「しらいと」に決定したと発表しました。2026年5月11日から18日にかけて実施された愛称公募には全国から485件の応募が寄せられ、工学部内に設置された選考委員会による審査を経て決定されました。

「しらいと」という愛称は、静岡県を代表する景観である白糸の滝を想起させるとともに、「糸」がSTARS-Xのミッションで使われる「テザー」（宇宙空間で展開するロープ状の構造物）を連想させる点が評価されました。地域性とミッション内容の両方を表現した愛称として選ばれており、ひらがな表記にすることで親しみやすさも持たせています。

【▲ 超小型衛星STARS-X「しらいと」のイメージ（Credit: 静岡大学）】

STARS-Xとは

STARS-Xは、静岡大学工学部の能見公博教授が実施責任者を務める50kg級の超小型衛星で、JAXAの「革新的衛星技術実証3号機」のテーマに選定されています。主なミッションは「宇宙テザー技術を用いたデブリ捕獲の技術実証」で、宇宙空間で1kmのテザーを伸展し、テザー上をロボットが移動する実験と、自衛星から放出したダミーの宇宙デブリをネットで捕獲する実験が計画されています。

テザーを自在に操る技術は、将来的には宇宙エレベーターの実現に向けた基盤技術となるほか、宇宙デブリへの接近や除去といった喫緊の課題への応用も見据えています。

「しらいと」を搭載するH3ロケット6号機（30形態試験機）は、2026年6月10日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。

文・編集／sorae編集部

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