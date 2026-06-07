明治時代に岩崎弥太郎が創業し、現在でも日本経済界を席巻する三菱グループ。系図研究者の菊地浩之さんは「弥太郎と弟の弥之助、2つの家の嫡男がまるで卓球のダブルスのように交代でトップに立ってきた。そのシステムが他の財閥より優れていた点もある」という――。※本稿は、菊地浩之『財閥と閨閥』（角川新書）の一部を再編集したものです。■三菱総裁・岩崎弥太郎の婚姻戦略青年期の岩崎弥太郎は不遇で、郷士の家格に回復する