明治時代に岩崎弥太郎が創業し、現在でも日本経済界を席巻する三菱グループ。系図研究者の菊地浩之さんは「弥太郎と弟の弥之助、2つの家の嫡男がまるで卓球のダブルスのように交代でトップに立ってきた。そのシステムが他の財閥より優れていた点もある」という――。

※本稿は、菊地浩之『財閥と閨閥』（角川新書）の一部を再編集したものです。

■三菱総裁・岩崎弥太郎の婚姻戦略

青年期の岩崎弥太郎は不遇で、郷士の家格に回復するのが数え年の28歳、翌年に郷士の娘と結婚し、長女が生まれた時にはすでに31歳になっていた。

岩崎弥太郎の肖像写真、1874年（写真＝作者不詳／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

弥太郎には少なくとも4男5女がいたが、52歳で死去してしまったので、生前に結婚したのは長女だけで、子女を通じて閨閥(けいばつ)をつくる時間がなかった。弥太郎の子女の婚姻は、亡兄の遺志を継いだ弟・岩崎弥之助に委ねられた。弥太郎の生前に実現した（と思われる）婚姻関係については以下の通り。

・1874年、弟の弥之助（24歳）が後藤象二郎の長女と結婚。

・1878年、姪が郵便汽船三菱会社管事・荘田平五郎（32歳）と結婚。

・1878年、従姉妹が同社吉岡鉱山事務長・近藤廉平（31歳）と結婚。

なお、弥太郎死去の翌年の1886年、長女・春路（春治とも書く。23歳）が加藤高明（27歳）と結婚している。

■弟・弥之助は後藤象二郎の娘と

以上の事例から、生前の弥太郎の描いた婚姻戦略が朧気ながら浮かび上がる。

まず、実弟・弥之助の結婚は、旧土佐藩「上士」の名門である後藤家と結びつき、家格上昇を狙っている。しかし、その一段上にある大名華族・公家華族といった家系が視野に入っていない。次いで、娘たちの結婚であるが、荘田平五郎、近藤廉平、加藤高明はともに当時三菱の従業員だった。結婚を通じて、三菱に勤める前途有望な若者を一族に取り込もうとしたのだろう。

出典＝『財閥と閨閥』

■岩崎家躍進の理由「大家族主義」

これらの婚姻戦略が成立するためには、大家族主義という前提があった。

岩崎家が「弥太郎、弥之助及び吉村（弥太郎の姉の婚家）、藤岡（弥太郎の妹の婚家）、豊川（弥太郎の母の実家）の諸家は、皆一家の扱ひで」（『岩崎弥之助伝』）家計も一緒だったので、弥太郎が姪や従姉妹を婚姻戦略に総動員できたのだ。

弥太郎の弟・岩崎弥之助の肖像写真、1896年、雑誌『太陽』第2巻第24号（博文館）（写真＝博文館／Public domain／Wikimedia Commons）

岩崎弥太郎は4人兄弟（2男2女）の長男で、姉1人、妹と弟が1人ずついた。

姉・琴（のちに辰と改める。1832〜1892）は評判の美人で、土佐福井村の郷士・吉村喜久次直茂と結婚した。夫婦には一人息子・吉村可成がおり、三菱の鉱山で一時期働いていたが、周囲とあわず退社してしまったらしい。

妹・さき（1838年生まれ）は土佐藩士・藤岡善吉正敏（正雄とする書もある）と結婚した。善吉の父・藤岡善之進の後妻は吉村直茂の叔母であり、吉村の薦めで藤岡との縁談が進んだという。

■「茅町家」と「高輪家」が交代で

ここで、岩崎一族の家族構成を解説していこう。岩崎家は、「茅町家(かやちようけ)」と呼ばれる岩崎弥太郎の家系、「高輪家(たかなわけ)」と呼ばれる岩崎弥之助の家系から構成されている。

三菱財閥の特徴は、両家の当主が交代で財閥本社の社長を務め、もう片方の嗣子が副社長となって備えていることである。すなわち、初代が弥太郎、2代目が弥太郎の弟・弥之助で、3代目が弥太郎の長男・久弥、4代目が弥之助の長男・小弥太である。小弥太社長の時、終戦を迎えたが、副社長は久弥の長男・彦弥太だった。

出典＝『財閥と閨閥』

■嫡男が財閥トップになる

武士階級では長子単独相続が一般的であったが、土佐は特に「庶嫡の別」（長男とそれ以下の区別）が厳しいといわれている。そのため、岩崎家では、両家の当主とその嫡男しか、財閥本社や分系会社の役職に就かなかった。

たとえば、弥太郎には4人、弥之助・久弥はいずれも3人の男子がいたが、長男以外は三菱合資会社（以下、三菱合資という）に入社していない。三井家や安田家は分家筋の「うるさ型」によって経営が混乱し、専門経営者が戦後に財閥家族を避け、そのせいもあって企業集団への再編が遅れた（もしくは実現しなかった）が、三菱・住友・古河家は財閥家族と専門経営者の仲が良好のまま戦後を迎え、戦後も問題が少なかった。

■当主の子以外は「弥」が付かない

岩崎家の系図を注意深く見ると、かれらの名前にある法則があることに気付く。岩崎家では代々「弥」の一字を名前に付けているが、当主の子以外は「弥」を付けることを遠慮している。たとえば、岩崎康弥（弥太郎の三男）の子は精一郎・久米次郎・直三郎・友四郎、岩崎隆弥(たかや)（久弥の次男）の子は東一、岩崎輝弥（弥之助の三男）の子は毅太郎・英二郎である。

ここにも「庶嫡の別」を全うする岩崎家の家風がしのばれる。

興味深いことに、弥太郎の姪と結婚した荘田平五郎、弥太郎の従兄弟・豊川良平、豊川の妹と結婚した近藤廉平は、いずれも長男（荘田達弥・豊川順弥(じゅんや)・近藤滋弥(しげや)）の名に「弥」の一字を付けている（次男以下には付けていない）。これはかれらが岩崎家の一門待遇だったことを示している。

■弥太郎の長男・久弥の妻は…

岩崎久弥（1865〜1955）は岩崎弥太郎・喜勢夫妻の長男として土佐国安芸郡井ノ口村で生まれた。1875年に11歳で慶應義塾幼稚舎に入学。三田三丁目に家を借り、豊川良平・藤岡歓次と同居して通学した。1878年、父・弥太郎が三菱商業学校を開設し久弥は同校に転校。1885年2月、父・弥太郎が死去。社長には叔父・岩崎弥之助が着任。

弥太郎の長男・ 岩崎久弥の写真（写真＝作者不詳／Public domain／Wikimedia Commons）

翌1886年5月、久弥は、弥之助の勧めによって米国に留学した（一説にはトーマス・グラバーの勧めともいう）。米国に渡った久弥は、2カ年の準備の後、1888年に米国ペンシルベニア大学商学部に入学し、1891年5月に卒業。同年10月に帰国、11月に三菱社副社長に就任した。1893年12月、弥之助は三菱社を廃止し、岩崎久弥との共同出資により、資本金500万円の三菱合資を設立。同社社長に久弥が就任した。29歳だった。

■徳川家にもつながる旧大名の令嬢

岩崎久弥は1894年に弥太郎と同郷の政治家である田中光顕（子爵）の媒酌で、旧上総飯野の藩主・保科正益の長女、寧子(しづこ)（1874〜1944）と結婚。側妻(そばめ)はいなかった。寧子は常に子女たちに「自分の生涯で最も幸福に思ふことは、夫が〔側妻を囲ったりせず〕家庭を清潔にしてくれたことであった。自分はこれを何よりも感謝してゐる」（『岩崎久弥伝』）と語り、子女たちも「お父さまは木か石のような〔堅物の〕方ですね」（『岩崎久弥伝』）と冗談をたたくほどであった。

岩崎久弥の妻の父、保科正益の肖像写真。「三の丸尚蔵館収蔵品目録 明治十二年 写真御下命『人物写真帖』<上>」 （宮内庁三の丸尚蔵館所蔵）（写真＝作者不詳／Public domain／Wikimedia Commons）

■見合いした以上、断れない縁談

久弥の見合いの席をセッティングしたのも光顕で、介添の豊川良平は久弥に「今日、会つた上は否応はいへません。その覚悟で行つて下さい」（『岩崎久弥伝』）と声をかけて送り出したという。

■次男・三男・四男はどうなったか

長男・久弥は大名華族の令嬢と結婚したが、次男以下の息子たちは婚姻関係に特段の配慮がされなかったようだ。また、かれらはいずれも三菱には勤めていない。

菊地浩之『財閥と閨閥』（角川新書）

次男・岩崎秀弥（1880〜1911）は東京高等師範学校附属中学校、英国ケンブリッジ大学に学び、富士瓦斯紡績に勤務した。父・弥太郎譲りの豪快俊敏な性格で、将来を嘱望されたが、32歳の若さで病死した。妻子の存在は伝わっていない。

三男・岩崎康弥（1882〜1960）は東京高等師範学校附属中学校、英国ケンブリッジ大学に留学、牧畜業を学び、帰国後、駒沢に農園を開業。園芸乗馬に秀で、東京毛布株式会社の取締役を務めた。夫人は松山棟庵の四女・とし子（1887〜1968）。

四男・岩崎正弥（実際は昌弥だったらしい。1882〜1937）は東京高等師範学校附属中学校、米国モルガン大学に学び、1911年に帰朝。翌1912年、兄・久弥は正弥のために千葉県印旛郡（現・富里市）に末廣農場を開き、正弥に経営を委(ゆだ)ねた。しかし、採算度外視の高品質農場はたちまち経営に行き詰まり、1915年、正弥は東京イーシー工業（のち三菱電機に吸収合併）取締役に転じた。ちなみに末廣農場は、その後久弥が再建した。夫人は能勢辰五郎の長女・こま（1888〜1991）。

■養子「豊弥」に込められた意味

養子・岩崎豊弥（1875〜1926）は、弥太郎と昵懇(じっこん)だった郷純造の四男で、たまたま両者が汽車で乗り合わせた時、郷に子どもが産まれたという話となり、これを聞いた弥太郎が「僕にくれぬか」と申し出、即座に養子縁組が成立したのだという。英国ロンドン大学・ケンブリッジ大学に学び、日本セルロイド人造絹糸の取締役を務めた。夫人は大和郡山藩主で伯爵・柳沢保申の三女・武子（1891〜1934）である。

なお、秀弥と康弥の名前は「秀吉」「家康」から一字ずつ取ったといわれている。また、養子の豊弥は、旧主である土佐高知藩主・山内家が代々諱(いみな)に使ってきた通字「豊」の字を用いており、江戸時代に土佐では憚かられたことである。それを意識してわざと命名したといわれ、ここにも弥太郎の気の強さがうかがわれる。

岩崎久弥が父・弥太郎から受け継いだ旧岩崎家邸宅、東京都台東区（写真＝投稿者わーい／CC BY-SA 3.0 ／Wikimedia Commons）

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菊地 浩之（きくち・ひろゆき）

経営史学者・系図研究者

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005〜06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』（角川新書）、『三菱グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。

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（経営史学者・系図研究者 菊地 浩之）