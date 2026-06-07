この記事をまとめると ■1001馬力の新型アウディ・ヌヴォラーリが世界初公開 ■名の由来は伝説的ドライバーへの敬意にある ■過去にも「ヌヴォラーリ」を冠したコンセプトカーが存在していた 22年越しに蘇ったヌヴォラーリ 2026年6月4日、アウディはフランス・アンティーブにてスーパーカー「ヌヴォラーリ」を発表した。ランボルギーニ・テメラリオのアーキテクチャを使用するプラグインハイブリッドはシステム最高出力1001馬力