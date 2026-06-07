北中米ワールドカップのグループステージで日本と同組のチュニジア代表は現地６月６日、国際親善試合でベルギー代表とアウェーで対戦した。W杯開幕前最後の親善試合となったなか、チュニジアは序盤から劣勢を強いられる。28分に先制されると、53分にも追加点を許す。さらに62分に退場者を出して数的不利になるとその３分後に失点。終盤にも85分と87分に立て続けにネットを揺らされ、終わってみれば０−５の大敗だった。