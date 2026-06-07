「悪夢のよう」「恥ずかしい思いをした」W杯前に５失点完敗のチュニジア、指揮官は愕然「良かったのは怪我人が出なかったことぐらい」

「悪夢のよう」「恥ずかしい思いをした」W杯前に５失点完敗のチュニジア、指揮官は愕然「良かったのは怪我人が出なかったことぐらい」