ミュージカル「ハロルド！」のオーディション 岡山県の子どもたちらが演じるミュージカル、「ハロルド！」のオーディションが6日、岡山市で行われました。 出演者やスタッフを志望する小学3年から高校3年までの約130人が6日と7日、オーディションに参加します。参加者は歌やダンスを披露し、総合プロデューサーや演出家らが審査を行いました。 8回目となる岡山子ども未