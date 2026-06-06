本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発し、7回2安打無失点と好投した。打線の援護に恵まれず、4勝目はならずも、メジャー自己最多の10奪三振で7回まで三塁すら踏ませなかった。殻を突き破ったような投球に、米ファンの間でも驚きと絶賛の言葉がSNSに並んだ。

佐々木がエンゼルス打線を完全に支配した。1回1死、2番トラウトは低め149キロスプリットで空振り三振に仕留めた。2回には100.6マイル（約161.9キロ）を計測するなど、完全復活を印象づけた。球数98でマウンドをブルペン陣に託した。

疑いようのないポテンシャルを結果につなげている。開幕直後は苦しい試合もあったが、その“覚醒”にSNSには反響が広がっている。

「ロウキ・ササキはデーモン」

「ロウキ・ササキがMLBで通用すると思っていなかった自分は誤りだった。この男は本当に大きな前進をしている」

「ササキは完全に生まれ変わっている」

「この子はすごい!!!」

「ササキのスプリットが効いている」

「ロウキ・ササキのパフォーマンスはスペシャルだ」

「ササキの到着」

6回途中1失点だった5月30日（同31日）フィリーズ戦から中5日の登板だった。同じロサンゼルス都市圏を本拠地とするエンゼルスとの「フリーウェイ・シリーズ」で、令和の怪物が輝きを放った。



（THE ANSWER編集部）