ニューヨーク市で新たに導入された「別荘税」について、マムダニ市長が課税対象の可能性があるニューヨーク市内の別荘3万1000戸以上を公表しました。【映像】ニューヨーク市が公表したリスト大野記者リポ「今回公表されたリスト課税対象の別荘だけでなく、持ち主の氏名や住所まで含まれています」今月から施行されている「別荘税」はおよそ8億円（500万ドル）以上の住宅に適用され、評価額の0.8％から最大1.3％が毎年徴収され