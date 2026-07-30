「最近なんだかしんどい」「理由はわからないけれど気持ちが晴れない」そんなとき、多くの人は自分の心の状態を理解しようとします。しかし、心は目に見えないため、自分でも何が起きているのかわからなくなりがちです。京都で人気の鍼灸師・すきさん（鋤柄誉啓さん）は、そんなときこそ心ではなく体を見ることが大切だと言います。なかでも、ストレスや不安、悩みの状態を知るヒントが隠されているのが、毎日誰でも簡単に触れられ