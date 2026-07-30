通信に関する情報です。NTTドコモ、KDDI、楽天モバイルによりますと、熊本県で最大震度7を観測した地震で、基地局の停電や伝送路の故障などが発生しています。午後1時00分時点で、熊本県の以下のエリアで通信できないなどの影響が確認されているということです。▼NTTドコモは八代市、宇城市。▼KDDIは八代市。▼楽天モバイルは八代市、宇土市、宇城市、上益城郡益城町、八代郡氷川町です。緊急通報を含めた携帯電話サービスが利用