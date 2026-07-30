木原官房長官「警察からの報告によると、災害との関連を調査中の死者は28名というふうになってます」木原官房長官は会見で、今回の地震による死者数は災害との関連を調査中のものも含め、現時点で28人にのぼっていることをあきらかにしました。また、木原長官は「救命・救助は時間との勝負」と述べた上で、「引き続き人命第一の方針のもと、全力を尽くす」と強調しました。