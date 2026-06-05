不二家（東京都文京区）が、今年発売75周年を迎えたロングセラーキャンディ「ミルキー」を記念して、ミルキーの優しい甘さと練乳のまろやかなコクを生かしたシュークリーム「milky75thミルキーシュークリーム」を6月5日から毎週金・土・日限定で発売します。【あれ？】パッケージが違う？“ミルキーシュークリーム”の全パッケージがコレです！同商品は、ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、ミルキーと同じ北海道産練乳