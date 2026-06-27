2026年6月26日、北海道名寄市でスポーツカーが路外に逸脱する単独事故があり、2人が病院に搬送されました。事故があったのは、名寄市瑞穂付近の道道です。26日午後11時前、通りかかった人から「車が転落している」と消防に通報がありました。警察によりますと、名寄市から幌加内町方面に走行していたスポーツカーが路外に逸脱し、横転したということです。この事故で、運転していた20代男性と、助手席に乗