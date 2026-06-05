新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の６月６日(土)夜９時から無料放送の事前番組および６月20日（土）夜９時より無料放送開始する第１話と翌週放送の第２話にスタジオゲストとしてタレントの神田うのが出演することを発表した。『CELEB SECRET』は、世界各国でス