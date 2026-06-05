CELEB SECRETのスタジオゲストにセレブの代表格・神田うの出演決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の６月６日(土)夜９時から無料放送の事前番組および６月20日（土）夜９時より無料放送開始する第１話と翌週放送の第２話にスタジオゲストとしてタレントの神田うのが出演することを発表した。
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ。国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO。当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara。25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。
さらに、主題歌には“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。
また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの４人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
このたび、本番組の事前番組および６月20日（土）夜９時より無料放送開始する第１話と翌週放送の第２話にスタジオゲストとして神田うのの出演が決定。自身も芸能界を代表するセレブである神田は、収録を終えて「“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います」とコメント。続けて、「『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と語っている。
（C）AbemaTV, Inc.
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ。国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO。当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara。25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。
さらに、主題歌には“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。
また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの４人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
このたび、本番組の事前番組および６月20日（土）夜９時より無料放送開始する第１話と翌週放送の第２話にスタジオゲストとして神田うのの出演が決定。自身も芸能界を代表するセレブである神田は、収録を終えて「“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います」とコメント。続けて、「『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と語っている。
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