高市早苗首相は2026年6月5日の参院予算委員会で、自身の陣営が自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を作成したとする週刊文春の一連の報道を巡り、同誌に「抗議」しない理由を説明し、議場から拍手が起きる場面があった。高市氏「あのような音声をもとに判断することは難しい」週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳正衆院議員を中傷する動画がSNS上に投稿され、こうした動画