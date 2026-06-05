新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、現在TVアニメ最終クールが放送中の“科学”アニメ『Dr.STONE』の物語完結に向け、６月10日（水）より、「Dr.STONE」公式無料チャンネルを“16日間”限定で再開設する。 『Dr.STONE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる累計発行部数2000万部突破の大人気漫画で、本作では人類が石化し文明が滅んだ世界を舞台に石化から目覚めた