人気科学アニメDr.STONE、アニメ完結直前公式無料チャンネル再開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、現在TVアニメ最終クールが放送中の“科学”アニメ『Dr.STONE』の物語完結に向け、６月10日（水）より、「Dr.STONE」公式無料チャンネルを“16日間”限定で再開設する。
『Dr.STONE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる累計発行部数2000万部突破の大人気漫画で、本作では人類が石化し文明が滅んだ世界を舞台に石化から目覚めた根っからの科学少年・石神千空が“科学”の力で文明をゼロから発展させていく前代未聞のクラフトアドベンチャー。全人類を助けるべく石化の謎を追い求める壮大なドラマや超人的な頭脳を駆使し、携帯電話やドローンなどの現代文明を次々に作り上げていく千空の姿、“科学の可能性”を描いた物語が子供から大人まで幅広い世代の支持を集め、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門２位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞。2019年７月に初アニメ化され、2026年４月からは、分割３クールで展開されているTVアニメ最終（ファイナル）シーズン、第４期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』の最終クールが放送開始。物語の行方に多くのファンが注目を寄せている。
このたび再開設が決定した、「Dr.STONE」公式無料チャンネルでは、『Dr.STONE』アニメ完結に向け、TVアニメ第１期から最終（ファイナル）シーズン最新話までの全話に加え、テレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』を６月10日（水）〜26日（金）までの16日間、毎日無料放送。放送後１週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
なお「ABEMA」では、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第４期）』第３クール最新話を毎週木曜日10時30分より１週間無料配信中。
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
『Dr.STONE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる累計発行部数2000万部突破の大人気漫画で、本作では人類が石化し文明が滅んだ世界を舞台に石化から目覚めた根っからの科学少年・石神千空が“科学”の力で文明をゼロから発展させていく前代未聞のクラフトアドベンチャー。全人類を助けるべく石化の謎を追い求める壮大なドラマや超人的な頭脳を駆使し、携帯電話やドローンなどの現代文明を次々に作り上げていく千空の姿、“科学の可能性”を描いた物語が子供から大人まで幅広い世代の支持を集め、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門２位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞。2019年７月に初アニメ化され、2026年４月からは、分割３クールで展開されているTVアニメ最終（ファイナル）シーズン、第４期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』の最終クールが放送開始。物語の行方に多くのファンが注目を寄せている。
なお「ABEMA」では、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第４期）』第３クール最新話を毎週木曜日10時30分より１週間無料配信中。
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会