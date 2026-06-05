今週(2026年5月29日〜5月31日)の映画動員ランキングは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2週連続で1位を獲得。2位『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、3位『プラダを着た悪魔2』、4位『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も順位をキープし、上位陣の盤石ぶりが際立つ結果に。新作組は、5位に是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』、6位『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』、8位『TOKYO BURST-犯罪都