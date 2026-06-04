PayPayは4日、T&DホールディングスからT&Dフィナンシャル生命保険の株式を取得し、同社を子会社化すると発表した。両社による戦略的な子会社化だといい、あわせてT&Dホールディングスとの包括業務提携に関する基本合意書が締結された。PayPayアプリを通じた保険商品の販売や、AIを活用した新サービスの開発などが進められる。

生命保険事業参入の背景と狙い

今回PayPayが株式を取得して子会社化するのは、T&D保険グループ内のT&Dフィナンシャル生命保険。PayPayによる株式取得割合は70.2％で、取得価額は概算で1343億3800万円となる見込み。株式取得は現金対価で実施され、PayPayの手元資金により充当される予定となっている。実行日は2027年10月1日の予定。

5月時点で7400万人以上の登録ユーザーを抱えるPayPayは、これまでクレジットカードや銀行、証券などの金融サービスを展開してきた。今後はPayPay金融グループのサービスに生命保険が加わることで、日常の決済から資産形成、保障、資産運用、資産承継に至るまで、ユーザーのライフステージに応じた包括的な金融サービスの提供が目指される。

T&Dフィナンシャル生命保険がこれまで培ってきた既存事業の基盤に、PayPayのデジタルプラットフォームやUI/UX、マーケティング、そして組み込み型保険のノウハウを掛け合わせ、デジタル生命保険領域における新たな顧客体験の創出が図られる。

太陽生命との協業

包括業務提携においては、T&D保険グループの太陽生命との協業も進められる。PayPayの親会社であるソフトバンクが有するAIやデジタル関連技術を活用し、顧客利便性の向上などに向けたサービスの検討が行われる。

具体的には、PayPayアプリを通じた太陽生命の保険商品の販売に向けて、共同で取り組む予定だ。太陽生命が強みを持つシニア向け商品を、PayPayのユーザー特性に合わせてカスタマイズ・提供することが検討されている。

さらに、シニアの健康寿命延伸などを目的とした「スマートシニアシティ構想」の実現可能性調査や、ソフトバンクグループの基盤を活用した広告・マーケティング施策、健康増進や認知症予防に役立つサービスの提供などもあわせて検討する。

なお、AI技術を活用した太陽生命のコールセンター業務の高度化や社内業務の効率化に向けた実証も行われる予定だ。