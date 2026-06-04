新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「日常・青春アニメ無料週末祭」と題し、６月５日（金）より日常・青春アニメ６作品の無料一挙放送を実施する。 本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描いたコメディ作品や、青春のきらめきや仲間との絆を描く作品まで、心がほっと温まる日常・青春アニメを厳選。６月５日（金）〜21日（日）にわたり、毎週末に全話無料一挙放送。 対象となる作品は、個性豊かな女子高