ABEMAで日常・青春アニメ無料週末祭…日常や氷菓など６作品放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「日常・青春アニメ無料週末祭」と題し、６月５日（金）より日常・青春アニメ６作品の無料一挙放送を実施する。
本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描いたコメディ作品や、青春のきらめきや仲間との絆を描く作品まで、心がほっと温まる日常・青春アニメを厳選。６月５日（金）〜21日（日）にわたり、毎週末に全話無料一挙放送。
対象となる作品は、個性豊かな女子高生たちの日常を描き、独特のテンポとシュールな展開が人気を集めた『日常』、喫茶店“ラビットハウス”を舞台に少女たちの穏やかな日々を描く『ご注文はうさぎですか？』シリーズ、青春と謎解きが交差するほろ苦い学園ミステリー『氷菓』、許嫁と小学生の小姑との奇妙な同居生活を描くハートフルお茶の間ラブコメディ『未確認で進行形』、江戸時代から現代を生きるエルフと巫女の交流を描く『江戸前エルフ』、そして女子高生たちの南極挑戦を描く青春ロードムービー『宇宙よりも遠い場所』の６作品。なお、放送後１週間は全話無料で楽しめる。
(C)あらゐけいいち・角川書店／東雲研究所
(C) Koi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？
(C)荒井チェリー／一迅社・未確認で進行形製作委員会
(c)米澤穂信・角川書店／神山高校古典部OB会
(C)樋口彰彦・講談社／「江戸前エルフ」製作委員会
(C)YORIMOI PARTNERS
本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描いたコメディ作品や、青春のきらめきや仲間との絆を描く作品まで、心がほっと温まる日常・青春アニメを厳選。６月５日（金）〜21日（日）にわたり、毎週末に全話無料一挙放送。
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