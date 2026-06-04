オランダはアルジェリアに0-1で敗れる北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するオランダ代表は現地時間3日、W杯出場国であるアルジェリアと対戦し、0-1で敗れた。この試合でオランダの1トップを務めたFWドニエル・マーレンの切れ味鋭い突破が「1番怖い」と反響を呼んでいる。DAZN公式Xが「この男に隙を与えるな」と綴り、動画を投稿。中央右寄りの高い位置でボールを受けたマーレンは、追いすがるDFをドリブルで振り切