お笑いタレントの平野ノラが２日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・ナイツの塙宣之へ贈った手作りのスーツカバーを紹介し、その完成度の高さに驚きと感謝をつづった。 この日、平野は「塙さんとスーツカバーとスーミー」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「その昔、裁縫が得意なスーミー」と切り出し、「ナイツ塙さんに欲しがっていた スーツカバーを作りました」と母・スーミーが塙のためにオリジナルのスーツ