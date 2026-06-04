平野ノラ、ナイツ塙大喜びの母スーミー手作りスーツカバー披露
お笑いタレントの平野ノラが２日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・ナイツの塙宣之へ贈った手作りのスーツカバーを紹介し、その完成度の高さに驚きと感謝をつづった。
この日、平野は「塙さんとスーツカバーとスーミー」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「その昔、裁縫が得意なスーミー」と切り出し、「ナイツ塙さんに欲しがっていた スーツカバーを作りました」と母・スーミーが塙のためにオリジナルのスーツカバーを制作したことを明かした。
「塙さんの好きなジャイアンカラーと犬」「信じられないくらいめいっぱい取り入れて笑」とユーモアを交えて説明し、塙の好きな色だというオレンジと黒を基調に、犬の足跡柄をあしらった 個性的なデザインのスーツカバーを持った塙の写真を公開。
さらに今回、「第二弾！スーミーがまた塙さんに作ってくれました」と新たに制作されたスーツカバーも披露。花火柄が散りばめられたネイビーの生地をベースにした夏らしいデザインで、持ち運び用のケースまで付いたこだわりの仕上がりとなっている。
平野は「ケース付き！」「夏らしくてステキ！！」「東洋館に似合ってるわ」と絶賛し、「布も軽くて、１番使いやすそうだわ」と使い勝手の良さにも触れた。
また、５歳の娘・バブ子がスーツカバーの中に入り込んだおちゃめなショットとともに「あれ？なんか。。。穴があったら入る女」とユーモアたっぷりにつづった。
最後は「塙さんとっても喜んでくれてました」といい、「スーミーありがとう！ おったまげ技術炸裂ーー」と感謝の言葉とともに改めて母の裁縫技術を称賛し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「さすがスーミーさん」「凄すぎます」「素晴らしい腕前」などの声が寄せられている。
この日、平野は「塙さんとスーツカバーとスーミー」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「その昔、裁縫が得意なスーミー」と切り出し、「ナイツ塙さんに欲しがっていた スーツカバーを作りました」と母・スーミーが塙のためにオリジナルのスーツカバーを制作したことを明かした。
さらに今回、「第二弾！スーミーがまた塙さんに作ってくれました」と新たに制作されたスーツカバーも披露。花火柄が散りばめられたネイビーの生地をベースにした夏らしいデザインで、持ち運び用のケースまで付いたこだわりの仕上がりとなっている。
平野は「ケース付き！」「夏らしくてステキ！！」「東洋館に似合ってるわ」と絶賛し、「布も軽くて、１番使いやすそうだわ」と使い勝手の良さにも触れた。
また、５歳の娘・バブ子がスーツカバーの中に入り込んだおちゃめなショットとともに「あれ？なんか。。。穴があったら入る女」とユーモアたっぷりにつづった。
最後は「塙さんとっても喜んでくれてました」といい、「スーミーありがとう！ おったまげ技術炸裂ーー」と感謝の言葉とともに改めて母の裁縫技術を称賛し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「さすがスーミーさん」「凄すぎます」「素晴らしい腕前」などの声が寄せられている。