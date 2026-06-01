香川ファイブアローズ東島奨ヘッドコーチ バスケットボール、香川ファイブアローズは5月31日、2026-27シーズンで新しいヘッドコーチに東島奨氏との契約が決まったと発表しました。 東島ヘッドコーチは1985年生まれの埼玉県出身で、2017-18シーズンでライジングゼファー福岡のアシスタントコーチを務め、その後、越谷アルファーズのヘッドコーチ