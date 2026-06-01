

香川ファイブアローズ 東島奨ヘッドコーチ

バスケットボール、香川ファイブアローズは5月31日、2026-27シーズンで新しいヘッドコーチに東島奨氏との契約が決まったと発表しました。

東島ヘッドコーチは1985年生まれの埼玉県出身で、2017-18シーズンでライジングゼファー福岡のアシスタントコーチを務め、その後、越谷アルファーズのヘッドコーチを務めるなど様々なチームを指導してきました。東島ヘッドコーチは「選手たちが持つ力を最大限に引き出しチームワークも大切にしながら、皆さまに誇りに思っていただけるチームづくりを目指します。」とコメントしています。

また、籔内幸樹 前ヘッドコーチとは契約継続が決まり、今シーズンから、ヘッドコーチを補佐するアソシエイトヘッドコーチを務めます。

籔内アソシエイトヘッドコーチは1984年生まれの大阪府出身で、選手として島根スサノオマジックやbjリーグ時代の高松ファイブアローズなどでプレー。

2025-26シーズンはレギュラーシーズンでチーム最多の25連勝を記録し、1位でした。プレーオフでは決勝に進むも74-87で敗れ、B3最後の王座に届きませんでした。

薮内アソシエイトヘッドコーチは、昨年の秋頃「海外に行きたい」と相談。その後、何度も話し合いを重ねて2026-27シーズンはアソシエイトヘッドコーチとしてチームにコミットすることを決めたということです。