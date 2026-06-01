●台風の北上に伴い、きょう1日(月)の午後ほど雨風強まる●雨のピークはあす2日(火)の未明から朝の見込み●新しい防災気象情報が発表される可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は昨夜からよく晴れていますが、台風6号からの湿った空気により日本の南には雲が東西に大きく伸びてます。 きょう1日(月)午前5時現在、台風6号は沖縄の南を北上していて、台風の目も確認できるようになっています。 この台風6号はき