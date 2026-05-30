Jリーグは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の８試合を各地で開催した。WEST１位のヴィッセル神戸はEAST首位の鹿島アントラーズに５−０で大勝。大迫勇也がハットトリックを達成し、ジエゴと小松蓮もゴールを決めた。サンフレッチェ広島対川崎フロンターレの一戦は、２−１で広島が勝利。11分に中村草太、20分に加藤陸次樹が得点。43分に失点するも、最後までリードを守り抜いた。セレッソ大阪はFC東