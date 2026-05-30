韓国代表は不安を抱えたままワールドカップに臨むことになりそうだ。最終予選では16試合無敗と安定感を見せた一方で、本大会へ向けては戦術面や主力選手のコンディションに問題を抱えている。『The Guardian』が特集している。ホン・ミョンボ監督は予選を通じて4バックをベースに戦ってきたものの、本大会直前になって3バックシステム導入も模索している。しかし、実戦経験や準備期間不足もあり、完成度には疑問符が付いているとの