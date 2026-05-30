５月30日、日本代表の森保一監督が翌日のアイスランド代表戦に向けて、前日会見を実施した。南野拓実、三笘薫が故障で選外となり、鎖骨を骨折した鈴木唯人もまだフルメニューをこなしていないなか、注目の左シャドーには「純也を使っていきたいと思っています」とコメント。「今日の練習で最終的に決めたい」と前置きしつつも、伊東純也の起用を明言した。 「イングランド戦では右のシャドーで出ましたけど、タケ（久保建