南野、三笘が選外の日本代表、左シャドーには誰を起用する？森保監督がアイスランド戦の先発を明言したのは…
５月30日、日本代表の森保一監督が翌日のアイスランド代表戦に向けて、前日会見を実施した。
南野拓実、三笘薫が故障で選外となり、鎖骨を骨折した鈴木唯人もまだフルメニューをこなしていないなか、注目の左シャドーには「純也を使っていきたいと思っています」とコメント。「今日の練習で最終的に決めたい」と前置きしつつも、伊東純也の起用を明言した。
「イングランド戦では右のシャドーで出ましたけど、タケ（久保建英）も戻ってきてくれましたし、全体的にコンディションを上げていくところと、コンビネーションの確認という部分で、今は伊東純也を考えています」
ゲンクでも好調を維持する33歳のプレーに注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」
南野拓実、三笘薫が故障で選外となり、鎖骨を骨折した鈴木唯人もまだフルメニューをこなしていないなか、注目の左シャドーには「純也を使っていきたいと思っています」とコメント。「今日の練習で最終的に決めたい」と前置きしつつも、伊東純也の起用を明言した。
「イングランド戦では右のシャドーで出ましたけど、タケ（久保建英）も戻ってきてくれましたし、全体的にコンディションを上げていくところと、コンビネーションの確認という部分で、今は伊東純也を考えています」
ゲンクでも好調を維持する33歳のプレーに注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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