アイスランド戦の選手起用について話す森保監督。写真：滝川敏之

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　５月30日、日本代表の森保一監督が翌日のアイスランド代表戦に向けて、前日会見を実施した。

　南野拓実、三笘薫が故障で選外となり、鎖骨を骨折した鈴木唯人もまだフルメニューをこなしていないなか、注目の左シャドーには「純也を使っていきたいと思っています」とコメント。「今日の練習で最終的に決めたい」と前置きしつつも、伊東純也の起用を明言した。
 
「イングランド戦では右のシャドーで出ましたけど、タケ（久保建英）も戻ってきてくれましたし、全体的にコンディションを上げていくところと、コンビネーションの確認という部分で、今は伊東純也を考えています」

　ゲンクでも好調を維持する33歳のプレーに注目が集まる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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