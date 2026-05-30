今季はマイケル・キャリック氏が指揮官に就任してから復調し、3位フィニッシュで来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したユナイテッド。キャリック氏が正式監督になった一方で、今季のプレミアリーグ34試合でキャリアハイとなる9ゴールを記録したブラジル代表MFカゼミーロが今夏に退団することがすでに決まっている。中盤強化に着手しているユナイテッドは、すでにアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンとの個人