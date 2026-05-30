25-26シーズンのプレミアリーグではマンチェスター・シティに競り勝ち、03-04シーズン以来となるリーグタイトルを獲得したアーセナル。一時は勝ち点で並ばれてしまったが、その後失速せず、優勝を勝ち取った。そんな今季のアーセナルを支えたのは優秀な最終ラインの選手たちだろう。38試合を終えて27失点、リーグで最も優れた守備陣がチームを支えた。2024年にボローニャからアーセナルに加入したリッカルド・カラフィオーリもその