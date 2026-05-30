最終的には今季もスコットランドリーグを制したセルティックだが、優勝への道のりはドタバタの連続だった。原因の1つがフロントの指揮官探しだ。当初はブレンダン・ロジャーズ体制でスタートしたが、成績不振からロジャーズは昨年10月と早い段階で辞任。ひとまずマーティン・オニールが暫定的に指揮を執り、12月よりウィルフリード・ナンシーを新指揮官に招聘した。これが大失敗で、ナンシーは8試合を指揮して2勝しか挙げられなか