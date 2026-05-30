ラ・リーガのバルセロナがプレミアリーグのニューカッスルからアンソニー・ゴードンを獲得したと発表した。契約は2031年までの5年契約、移籍金は8000万ユーロ(約148億円)を超える見込みだ。ゴードンはエヴァートン出身のFWで、2023年にニューカッスルに移籍。WGを本職とするが、今季はCFでの起用も増えており、公式戦46試合で17ゴール5アシストを記録している。そんなゴードンがバルセロナに加入し臨んだ最初の記者会見では「3歳の