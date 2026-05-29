ラ・リーガのバルセロナがDFの獲得を検討しているようだ。『El Partidazo de Cope』によると、ターゲットはプレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するクロアチア代表のヨシュコ・グヴァルディオル。クロアチアの名門ディナモ・ザグレブ出身で、2021年に加入したライプツィヒで頭角を現し、2023年にシティにステップアップしている。左利きのDFで、シティではCBと左SBの2つのポジションでプレイしている。今季は公式戦25試