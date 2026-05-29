Mrs. GREEN APPLEが、2026年7月8日に同時リリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』（以下、『THE ORIGIN』）のチェーン別オリジナル特典デザインを公開した。今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードのクリアポーチ、HM