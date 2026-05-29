Mrs. GREEN APPLE、同時リリースの映像作品『FJORD』＆『THE ORIGIN』チェーン別オリジナル特典デザイン公開
Mrs. GREEN APPLEが、2026年7月8日に同時リリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』（以下、『THE ORIGIN』）のチェーン別オリジナル特典デザインを公開した。
今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードのクリアポーチ、HMVのエコバッグ、TSUTAYAのA4クリアファイル、AmazonのICカードステッカー、楽天ブックスのスマホショルダー、セブンネットショッピングのサコッシュ、そしてその他一般店共通特典のポストカードなど、全8種ずつ計16点におよぶ購入特典のデザイン。各作品のキービジュアルやタイトルロゴをあしらった、多彩なラインナップとなっている。
ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』は、2025年11月28日に同時公開され、2作品合計で総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破した作品だ。映像商品としては、それぞれの通常盤Blu-rayおよびDVDのほか、初回限定盤として『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』もリリースされる。
COMPLETE FILM BOXは、『FJORD』『THE ORIGIN』2作品を同梱したLPサイズの大型BOX仕様。LPサイズ スクエアフォトブックに加え、「FJORD」をモチーフにしたぬいぐるみポーチ、アクリルスタンド、デコレーションシール、ステージマップ レジャーシート、さらに『THE ORIGIN』の印象的なシーンをモチーフにしたジェラートカップ＆スプーンなど、作品の世界観を拡張するアイテムが多数付属する。
『FJORD』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催され、2日間で約10万人を動員したアニバーサリーライブを完全収録している。2日目公演はWOWOWでの生中継に加え、15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施され、会場・配信を合わせて2日間で総勢35万人以上を熱狂させた。また本作には、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録される。
一方、『THE ORIGIN』は、ミセス初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」の制作から、＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初披露されるまでの約300日間に密着し、日本の音楽シーンを牽引する彼らの素顔や創作の裏側を映し出した作品となっている。さらに、映画本編には収録されなかった約45分におよぶ完全未公開映像も追加収録される。
◾️映像作品概要
2026年7月8日（水）同時発売
○『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/
予約：https://lnk.to/MGA-fjord
○『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/
予約：https://lnk.to/MGA-origin
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPXH-29079 \25,300（税込） \23,000（税別）
❷初回限定盤【4DVD + GOODS】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPBH-29110 \25,300（税込） \23,000（税別）
＜❶❷共通仕様＞
＊LPサイズ スクエアフォトブック（40P）
＊GOODS
・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”
・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”
・デコレーションシール Inspired by “FJORD”
・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”
・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”
◎❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。
❸通常盤【Blu-ray】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPXH-20155 \6,600（税込）\6,000（税別）
❹通常盤【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPBH-20349/50 \6,600（税込）\6,000（税別）
❺通常盤【Blu-ray】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPXH-20156 \6,600（税込）\6,000（税別）
❻通常盤【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPBH-20351/2 \6,600（税込）\6,000（税別）
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN収録内容
2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。２日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。
1. コロンブス
2. ビターバカンス
3. フロリジナル
4. ANTENNA
5. クスシキ
6. アンゼンパイ
7. WaLL FloWeR
8. 道徳と皿
9. Magic
10. Feeling
11. Variety
12. No.7
13. 青と夏
14. どこかで日は昇る
15. Loneliness
16. breakfast
17. 天国
18. ニュー・マイ・ノーマル
19. ダンスホール
20. ケセラセラ
21. ライラック
EN1. 我逢人
EN2. StaRt
【特典映像】Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜収録内容
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。
▼チェーン別オリジナル特典
初回限定盤【2Blu-ray + GOODS】/【4DVD + GOODS】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット
・タワーレコード：クリアポーチ2種セット
・HMV：エコバッグ2種セット
・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット
・Amazon：ICカードステッカー2種セット
・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット
・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット
・その他一般店：ポストカード2種セット
通常盤【Blu-ray】/【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)
・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)
・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)
通常盤【Blu-ray】/【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)
・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)
・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)
◾️Blu-ray / DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
購入：https://lnk.to/mga_Harmony
通常盤【Blu-ray】 UPXH-20146 6,600円（税込）
通常盤【2DVD】 UPBH-20335/6 6,050円（税込）
▼収録内容
Opening
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
soFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
Interlude
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
▼特典映像
Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
▼公式プレイリスト「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」Apple Music、Spotify、LINE MUSICで配信中。
https://lnk.to/MGAHarmony
◾️配信リリース情報
◇「風と町」
2026年4月13日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_kazetomachi
※NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌
◇「クスシキ」
2025年4月5日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_kusushiki
※TVアニメ『薬屋のひとりごと』第２期 第2クール オープニングテーマ
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
▼チケット席種・料金
・フロントエリア：20,000円（税込）
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円（税込）
・スタンドエリア：17,000円（税込）
・パノラマエリア：15,000円（税込）
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円（税込）
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
▼枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで
・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで
◾️＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026
日程：2026年6⽉10⽇（水）16:30開場／18:00開演21:30終演予定
2026年6⽉11⽇（木）16:30開場／18:00開演21:30終演予定
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
チケット席種・料金：VIP SEAT：35,000円（税込）※公演当日ドレスコードあり
SS指定：20,000円（税込）
S指定：15,000円（税込）
枚数制限 他：VIP SEAT、SS指定、S指定：お⼀⼈（1会員）様2枚まで
※VIP SEAT（顔写真認証あり）/全席種とも同⾏者はエントリー時点で登録あり（固定）
出演者：6⽉10⽇（水）
Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE /
s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER
6⽉11⽇（木）
Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上⽩⽯萌⾳ / マキシマム ザ ホルモン /
ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS
（＊表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）
主催：Project-MGA
企画・制作：WONDER LIVE Inc.
公演：EMI Records
お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
◾️『テレビ×ミセス』
毎週月曜よる9時より放送。
MC：Mrs. GREEN APPLE
公式サイト：https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/
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