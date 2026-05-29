【Pokémon GO Fest 2026：東京】 開催期間：5月29日～6月1日 開催時間：10時～20時 会場：お台場海浜公園、シンボルプロムナード公園、潮風公園、他 入場料：無料（ゲーム内の特別体験には有料チケットが必要） Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokémon GO（ポケモン GO）」10周年を飾る過去最大規模の祭典「Pok&